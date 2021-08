Pas le droit à l’erreur cette saison, Mauricio Pochettino veut rafler tous les trophées possibles avec le PSG.

Vice-champion de France la saison dernière, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de récupérer son titre cette année. Avec un mercato XXL – les recrutements déjà bouclés de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma – le club de la capitale a affiché ses énormes ambitions. Présent en conférence de presse vendredi dernier, Mauricio Pochettino a insisté sur la volonté de remporter absolument tous les matchs.

« Les objectifs de la saison, notamment en Ligue 1 ? On a parlé de ça aujourd’hui (vendredi) avec les joueurs : l’objectif est de gagner tous les matchs et toutes les compétitions. La défaite au Trophée des Champions m’a fait très mal, même s’il faut souligner le mérite de Lille. J’ai un sentiment de revanche et je veux gagner. Je veux construire une mentalité pour tout gagner. Que ce soit le Championnat ou la Ligue des Champions. On sera très stricts dans tous les détails, c’est ça qui trace un chemin vers le succès. J’aime sentir cette pression, cette rage de perdre. »

Depuis, un certain Lionel Messi a débarqué dans l’effectif. Alors plus que jamais, le PSG se doit de tout gagner !