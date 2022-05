Dans sa chronique du jour sur France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a fait le bilan pas vraiment élogieux du passage de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain.

« Hier sur les réseaux sociaux, quelqu’un m’a demandé qu’est-ce que vous retiendrez du passage de Mauricio Pochettino au PSG ? Sans réfléchir, j’ai répondu ses progrès en Anglais. Comme un cri du cœur, comme une évidence, car si je pousse la réflexion un peu plus loin, je dirais que rarement un entraîneur aura ramené aussi peu au Paris Saint-Germain en 18 mois en matière de jeu, d’organisation…Si vous rajoutez le capital footballistique que le marché des transferts lui avait offert l’été dernier. […] On peut parler de catastrophe industrielle ou de faute professionnelle. Faute à qui ? Comme toujours, il serait trop facile de ne trouver qu’un seul responsable mais il serait aussi trop facile de dédouaner l’entraîneur argentin sous prétexte qu’il n’est pas simple de travailler dans un club où les décisions se prennent par des chemins souvent illisibles. Reconnaissons que le PSG n’a pas montré grand-chose cette saison, qu’il n’a pas progressé depuis un an et surtout qu’il s’en est remis trop souvent au talent de Kylian Mbappé, créant ainsi une Mbappé dépendance qui fait craindre le pire en cas de départ du crack de Bondy. »