Konrad de la Fuente est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille depuis quelques heures. Après sa signature, il est grand temps de se pencher sur le profil de cet ailier américain de 19 ans.

Pour cela, quoi de mieux que de recueillir l’avis d’un expert et notamment son ancien formateur au FC Barcelone, Franc Artiga. Pour ce dernier, le premier américain de l’histoire à porter les couleurs de l’Olympique de Marseille possède un jeu particulier et même en voie de disparition. « Konrad est le genre de joueur en voie de disparition. C’est un ailier pur, qui joue collé à la ligne de touche, qui aime recevoir le ballon dans les pieds et déborder, très fort dans les petits espaces et les un contre un. En L1, il lui faudra s’habituer à une équipe qui n’a pas la possession de balle la plupart du temps. » A-t-il indiqué dans « l’Equipe. »