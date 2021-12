Bien décidé à conserver Erling Haaland la saison prochaine, le Borussia Dortmund se met en travers de la route du Real Madrid et de Manchester United.

Annoncé dans le viseur de tous les plus grands clubs de la planète, le phénomène Erling Haaland risque assurément d’agiter la période estivale des transferts. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, le Norvégien devrait disposer d’une clause libératoire d’un montant compris entre 75 et 90 millions d’euros. Mais pas de quoi inquiéter les dirigeants du BVB, qui ont bien l’intention de conserver le Cyborg de 21 ans au moins une saison supplémentaire. Au micro de Sport1, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a mis les points sur les i.

« J’aime m’en tenir aux faits. Le fait est que nous avons un contrat. Mais c’est aussi un fait qu’il peut quitter le club sous certaines conditions. Il s’est énormément développé. Il n’est plus le joueur qu’il était au début, quand il est arrivé à Dortmund en provenance de Salzbourg. Nous disposons d’excellentes conditions pour poursuivre ce développement. Erling et nous gérons l’affaire de manière très professionnelle. Nous verrons comment les choses évoluent. Il est clair que nous souhaitons fondamentalement qu’Erling reste au-delà de l’été. Et d’ailleurs, malgré la pandémie, nous n’avons aucun besoin financier de le vendre. C’est également un fait. Nous allons nous asseoir ensemble et voir comment se déroulent les discussions. »