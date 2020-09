Le PSG a récemment recruté l’Italien Alessandro Florenzi, 29 ans, en prêt avec option d’achat. Un très bon coup selon Vincent Candela.

“Je pense que Paris a fait une belle affaire. C’est un bon arrière droit. Il y en a beaucoup qui disent que c’est un milieu de terrain. Il a joué des fois devant, oui, il a le sens du but. Je pense que techniquement, il est très, très à l’aise. Après, le problème qu’il peut avoir en France, c’est sur l’aspect physique, par rapport aux attaquants très costauds de Ligue 1“, a déclaré Candela dans les colonnes du Parisien. Pour lui et “bien qu’il soit petit et pas forcément très rapide“, Florenzi pourra faire ses preuves. “Vu que le PSG domine et attaque dix-neuf équipes sur vingt, il va faire la différence”.