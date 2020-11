Surpris par la Finlande en amical (2-0), l’équipe de France a délivré une pâle copie mercredi soir au Stade de France. Malgré ce naufrage collectif, certains joueurs de ce onze inédit, imaginé par Didier Deschamps, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Voici le résumé vidéo de cette rencontre, ainsi que les Tops et les Flops de cette rencontre, avant de basculer sur Portugal – France (20h45).

Les tops

Un Marcus Thuram sans complexe

Pas une seule fois intimidé lors de cette rencontre, l’homme en forme du Borussia Monchengladbach a fait forte impression pour sa première avec les Bleus. Il n’y a pas de débat, l’ancien joueur de Guingamp a été le meilleur français sur la pelouse hier soir. Et de loin. Remuant en attaque, dangereux sur son couloir gauche, le fils de Lilian Thuram s’est créé un bon nombre d’occasions durant la partie, dont quatre très dangereuses. Malheureusement, celui qui brille en Bundesliga n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Pourtant à la 15e minute, Thuram était proche d’ouvrir le score sur corner mais la barre transversale en a voulu autrement. Malgré son bon état d’esprit et sa volonté d’aller toujours de l’avant, Thuram a paru impuissant, à l’image de ses coéquipiers, au fur et à mesure que les minutes s’égrainaient.

Lucas Digne surfe sur sa confiance

Eblouissant, à l’image de son club d’Everton, chaque week-end sur les pelouses de Premier League, Lucas Digne a confirmé une nouvelle fois sa grande forme du moment sous le maillot tricolore. A l’aise depuis plusieurs matches dans son couloir gauche, le défenseur a distillé de bons ballons hier soir et a rapidement trouvé les automatismes avec Marcus Thuram. Sa vitesse et sa facilité à combiner avec ses camarades font de lui un élément précieux dans cette équipe.

Les flops

Un Moussa Sissoko méconnaissable

Connu pour ses chevauchées destructrices et sa grosse caisse physique, le milieu de Tottenham n’a été que l’ombre de lui-même hier soir. Aligné côté droit, Sissoko a raté tout ce qu’il a entrepris en première mi-temps. Au total, neuf pertes de balles et une erreur lourde de conséquence puisqu’elle a abouti sur le premier but finlandais signé Forss. Malgré quelques intervalles trouvés en profondeur, l’international français n’a pas réussi à s’acclimater dans ce onze de départ.

Pogba décevant dans l’entrejeu

Le champion du monde 2018 a dû mal à assumer son statut de patron dans l’entrejeu tricolore. Régulièrement laissé sur le banc à Manchester United, Pogba avait l’occasion hier de retrouver des couleurs contre la Finlande. Malheureusement, même s’il a tenté de casser les lignes adverses avec de longues transversales ou des balles en cloche, le milieu français n’a pas fait l’unanimité avec un ratio de réussite négatif. Manquant d’énergie et d’influence au cœur du jeu, Pogba a pêché techniquement. Balbutiant son football, Didier Deschamps l’a d’ailleurs rappelé sur le banc en cours de match à la 58e minute.

Un Nzonzi fantomatique

Toujours dans le secteur de l’entrejeu, Steven Nzonzi a lui aussi fortement déçu. Le niveau actuel du milieu du Stade Rennais, peu inspiré hier soir, paraît très juste pour prétendre à une place en équipe de France. Accumulant les fautes, l’ancien joueur de la Roma a ralenti le jeu des Bleus et a été inexistant dans le secteur offensif. Nul doute que sa mauvaise prestation d’hier soir lui a fait perdre de précieux points face à la concurrence.

Heureusement sans conséquence, cette défaite historique contre la Finlande reste tout de même inquiétante à J-2 du rendez-vous capital contre le Portugal à l’occasion de la Ligue des Nations.