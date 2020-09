Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a réussi à faire sortir Neymar de son match, dimanche soir au Parc des Princes, contribuant à la victoire 1-0 des Phocéens. Pour Alvaro Gonzalez, c’est loin d’être une première !

Les images de la chaîne Téléfoot, décortiquées sous tous les plans, ne permettent pas de corroborer les accusations de Neymar qui accuse Alvaro Gonzalez de propos racistes. Il est en revanche certain que le défenseur central espagnol est un expert du “trash-talking”. En témoigne cet accrochage avec un grand ami de Neymar, Lionel Messi en personne.

A l’époque où il défendait les couleurs de l’Espanyol (avant d’être transféré à Villarreal), Alvaro avait fait sortir de ses gonds le prodige argentin. A force de moqueries et d’insultes. Une petite image avait fait le tour du monde, qui reste bon enfant : on y voit Alvaro dire à Messi “Tu est petit” et ce dernier de lui répondre, “Toi, t’es nul”.