Petr Cech, ancien portier de Rennes et aujourd’hui dans le staff de Chelsea, a évoqué les bonnes performances d’Edouard Mendy pour ses débuts chez les Blues et est revenu sur le parcours particulier du gardien de but.

« Édouard, je le suis depuis trois ans et demi, quand il évoluait à Reims (où il était arrivé en 2016). Au départ, c’est Christophe (Lollichon, le responsable des gardiens à Chelsea) qui m’avait parlé de lui, du fait qu’il avait été au chômage (en 2014-2015). Depuis, Édouard n’a cessé de s’améliorer, saison après saison. Quand, l’été dernier, il est apparu évident qu’on avait besoin d’un nouveau gardien pour concurrencer Kepa (Arrizabalaga) et Willy (Caballero), j’ai suggéré en interne plusieurs noms, dont celui d’Édouard. Et j’ai insisté en disant qu’il était selon moi le meilleur de la liste. Mon conseil a été suivi… », a indiqué l’ancien Rennais dans L’Equipe.

Avant de revenir sur la trajectoire particulière de la carrière d’Edouard Mendy : « Édouard vit un rêve éveillé : il pensait raccrocher il y a quelques années, et aujourd’hui il est titulaire à Chelsea. À Reims, on lui a donné sa chance et il l’a saisie des deux mains et sans plus jamais la lâcher. Aujourd’hui, il est encore dans cette dynamique, tu sens qu’il est très heureux de faire son métier. À Chelsea, la pression qui pèse sur les épaules des gardiens est très élevée, mais Édouard donne l’impression de la gérer sans problème, parce qu’il a vécu des moments difficiles qui lui permettent de prendre du recul. »