D’après les informations de la presse espagnole, « Zidane sera le prochain entraîneur du PSG ».

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé devrait se conclure dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain plancherait en parallèle sur la succession de Mauricio Pochettino. Déçus par la saison de l’Argentin, qui est allé chercher le 10e titre de champion de France de l’histoire du club mais s’est surtout fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les dirigeants qataris ont fait de Zinedine Zidane leur priorité. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le Français aurait déjà conclu un accord à en croire le journaliste espagnol Eduardo Inda.

« Zidane sera le prochain entraîneur du PSG. Mais un de ses anciens clubs où il était heureux sur le plan footballistique tente de le faire revenir. Je parle de la Juventus, qui lui met la pression. Allegri a deux pieds en dehors du club et ils ont besoin d’un entraîneur pour la saison prochaine. Mais j’insiste sur le fait qu’il sera le prochain entraîneur du PSG. »

Sur le plateau d’El Chiriguito, Eduardo Inda a également assuré que le Qatar fera de Zidane l’entraîneur le mieux payé au monde. Pour être plus exact, le champion du monde 1998 aura un salaire équivalent à celui de Diego Simeone sur le banc de l’Atlético Madrid, à savoir 23 millions d’euros par an. Reste à savoir si l’information se confirme et si Zidane aura bien Kylian Mbappé sous ses ordres la saison prochaine.