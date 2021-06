Demain soir, la Belgique défie le Portugal en huitième de finale de l’Euro 2020. Un match qui s’annonce bouillant et Romelu Lukaku allume la première mèche.

Présent devant la presse il y a quelques heures, le buteur des Diables rouges a lancé un petit défi à son homologue Cristiano Ronaldo. Il le provoque gentiment avant le choc et fait ainsi monter la pression. Il revient et en rajoute une couche sur son titre de champion d’Italie avec l’Inter Milan. « Il a remporté le titre de meilleur buteur (de Serie A, ndlr), mais nous avons remporté le championnat. C’était particulièrement important de remporter ce titre et c’était mon objectif. J’envie le dribble et le tir de Cristiano. Au contraire, je pense qu’il envie un peu ma force et ma visée, et notre jeu d’équipe. » A ainsi lancé le Belge. Si jamais CR7 manquait de motivation…