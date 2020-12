Meilleur buteur de Ligue 2 après des années de galère, Mickaël Le Bihan, attaquant de l’AJ Auxerre, a accordé un long entretien au site de la Ligue 2.

« J’ai travaillé individuellement tout au long de la saison dernière pour retrouver mes sensations. Forcément, après quatre années de blessures, ça a été long. J’ai fait preuve de patience et, cette année, ça paye. Mes performances s’expliquent aussi par le changement de dispositif (4-1-4-1). Cette saison, je suis beaucoup moins isolé devant. Quand j’ai signé à l’AJ Auxerre, le coach et son staff mais aussi le staff médical m’avaient prévenu que je n’allais pas briller tout de suite. Ils m’ont dit que la saison allait être compliquée puisque j’allais devoir retrouver mes sensations, mon physique et mon football. Jean-Marc Furlan avait vraiment insisté sur le fait qu’il fallait que je travaille pendant toute la saison. Et il a eu raison. Moi, je pensais que cela allait peut-être durer comme ça deux mois et qu’ensuite, ça irait mieux. Mais non », a indiqué l’attaquant sur le site de la Ligue 2.

Avant de poursuivre : « J’étais revenu de blessure, je n’avais plus de douleurs, je me disais que c’était reparti. Dans ma tête, j’étais persuadé que j’allais revenir à mon meilleur niveau, surtout que mon premier match contre Chambly se passe bien puisque je mets un but et que je délivre une passe décisive (13 septembre 2019, J7). Mais c’était oublier tous ces mois, et même toutes ces années, sans efforts et sans entraînements. Rapidement, j’ai eu un contrecoup. En plus, j’étais venu à Auxerre pour reprendre du plaisir et pour jouer mais finalement, je me retrouvais tout seul devant, je n’avais pas beaucoup de ballons… Et quand j’en avais un, j’étais isolé et je le perdais. Je sortais de certains matchs avec zéro tir… Cela m’agaçait. Je ne me trouvais pas bon et inutile pour l’équipe. De tout ça ont découlé des gestes d’humeur et des cartons rouges… »