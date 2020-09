À la surprise générale, Vincent Labrune a été élu Président de la LFP ce jeudi devant Michel Denisot. Une élection qui ne plaît pas à tous, à commencer par Jean-Michel Aulas.

«Il y a toujours de la déception quand les choses se passent à l’arrache. Je trouvais que Denisot était une chance pour la ligue car c’est un homme droit. Tapie m’a envoyé un message ce matin pour me dire que c’était un homme bien. On passe dans une autre phase avec Vincent Labrune. C’est une surprise de l’imaginer élu car il n’était pas candidat (sourire). Son élection est liée au contexte particulier du foot. Vincent devra faire ses preuves, ce sera difficile pour lui. Il a beaucoup de compétences et devra les mettre en valeur» a confié le Président de l’OL après l’élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP.