Alors que son avenir à Arsenal est toujours en doute, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se rapprocher du Barça cet été.

Absent vendredi dernier lors du naufrage d’Arsenal sur la pelouse du promu Brentford (2-0), Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien quitter le nord de Londres plus rapidement que prévu. D’après la presse anglaise, le Gabonais ne ferait plus partie des plans de Mikel Arteta qui souhaite s’offrir Lautaro Martinez cet été pour remplacer le buteur de 32 ans et son acolyte d’attaque, Alexandre Lacazette. Dans son édition du jour, le média 90min assure même que l’avenir d’Aubameyang serait plus proche de Barcelone que de Londres.

L’ancien Stéphanois pourrait notamment faire l’objet d’un échange avec Philippe Coutinho, dont le salaire XXL plombe les finances du Barça. Reste à savoir cependant si Arsenal aura réellement besoin de Coutinho sachant que le transfert de Martin Odegaard se précise de jour en jour. Le média ajoute également que Pierre-Emerick Aubameyang serait sur les tablettes de l’Inter Milan et de plusieurs écuries de MLS (États-Unis). Cependant, le joueur ne devrait pas quitter les Gunners cet été si la piste Barcelone tombe à l’eau.