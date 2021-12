Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon a dévoilé sa liste de 30 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.

Après le Ghana ou encore le Cameroun, c’est au tour du Gabon de dévoiler sa liste pour la CAN 2022. Une liste de 30 joueurs dans laquelle figure de nombreux joueurs de Ligue 1 et de joueurs passés par le championnat de France. Ecarté par Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est convoqué tout comme Mario Lemina (Nice), Jim Allevinah (Clermont) et Denis Bouanga (Saint-Etienne).

La liste complète :