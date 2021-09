Le club du RC Lens a adressé un communiqué pour réagir aux sanctions de la LFP suite aux incidents survenus dans le derby du nord entre le RC Lens et le LOSC ce week-end.

Des «mesures drastiques» qui n’ont pas manqué de faire réagir le club artésien, via un communiqué : «le Racing prend la pleine mesure de cette décision et relève qu'[…] il se voit par là même amputé de ressources économiques importantes liées à l’absence de supporters et de partenaires pour les deux prochaines rencontres.» Parallèlement, le RCL annonce «qu’il déposera évidemment plainte contre les supporters adverses qui se sont rendus auteurs de gestes et comportements inqualifiables.» Une rencontre avec ses groupes de supporters aura également lieu mercredi.