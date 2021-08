Buteur hier soir avec le PSG face au Stade Brestois dans le match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1, Angel Di Maria est revenu sur son match et précise qu’il aime toujours autant porter ce maillot du PSG.

« Je suis très heureux, très content d’avoir de rejouer, de revêtir à nouveau ce maillot, d’être avec l’équipe pour ce premier match, et de pouvoir marquer. Je pense que c’est important pour la confiance, pour prendre un bon départ. La vérité est que je suis très heureux, et surtout pour la victoire. Mon but ? Je pense que c’était important car le score était toujours de 3-2 à ce moment du match. On en avait besoin » a déclaré l’Argentin à la chaîne officielle du club.