Encore dans le flou quant à son avenir, Kyllian Mbappé n’a encore officialisé aucune décision. Libre de tout contrat l’été prochain, le Real espère le récupérer gratuitement et serait en pôle position sur le dossier. Mais il est évident que la direction parisienne fait tout ce qui est en son possible pour convaincre l’attaquant de renouveler son contrat. Mais au-delà de lui offrir le plus gros salaire de l’effectif, le PSG devrait plutôt utiliser les arguments de son importance au sein du club, et d’en faire le joueur numéro un.

Le feuilleton de la saison continue de faire jaser. Alors que le Champion du Monde pourra quitter librement le PSG cet été, il n’a encore livré aucun indice sur sa future décision et assure être pleinement investi et focalisé sur ses objectifs avec le Paris Saint Germain cette saison. Mais la direction parisienne est elle bien plus préoccupée par ce dossier et tente par tous les moyens de resigner son attaquant vedette. On sait que le club tente de charmer Mbappé en lui proposant une nouvelle enveloppe contenant un salaire XXL, mais est-ce réellement la bonne stratégie ?

Des efforts sont encore à fournir du côté du PSG. Le club a la possibilité d’offrir un énorme salaire, il faut maintenant lui apporter des garanties sportives sur son importance au sein de l’effectif. Lors du huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le penalty pourtant obtenu par le numéro 7 parisien, avait été tiré et manqué par Messi. Idem lorsque Neymar était entré au cours de la seconde période, Mbappé avait été replacé sur le flanc doit, position où il se sent le moins à l’aise. Plus récemment, lors du déplacement du PSG à Nantes le week-end dernier à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, l’ancien monégasque était celui qui avait provoqué un penalty qu’il n’avait pas tiré; de nouveau. Neymar s’en était chargé, et a buté face à Lafont. La direction et Pochhettini auraient donc tout intérêt à progresser sur cet axe-ci, celui d’en faire le joueur le plus important de l’équipe et de lui attribuer plus de responsabilités, à commencer par tirer les pénaltys, éventuellement.