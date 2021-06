Annoncé un temps au Bayern Munich, les dirigeants bavarois ont rapidement mis un terme aux rumeurs en annonçant que le Norvégien était beaucoup trop cher. Une somme exorbitante réclamée par le Borussia Dortmund qui ne fait pas peur à Chelsea, prêt à débourser 155 millions d’euros.

Auteur d’une saison stratosphérique, 41 buts et 12 passes décisives en 41 rencontres disputées, Erling Braut Haaland affole les plus grands clubs à travers l’Europe. Les grands favoris pour s’adjuger les services du Norvégien sont Manchester City et Chelsea. L’intérêt des SkyBlues diminue peu à peu pour se focaliser sur Harry Kane au contraire du club londonien. Selon la presse britannique, Chelsea serait prêt à débourser 155 millions d’euros cet été pour recruter le « Cyborg » du Borussia Dortmund. Le tout récent vainqueur de la Ligue des Champions nourrit désormais de grandes ambitions.