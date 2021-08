Christophe Jallet, consultant pour Canal, estime que la tâche du Barça pour remplacer Lionel Messi s’annonce immense.

« Griezmann est un joueur très performant dans le collectif. Memphis est plus à la finition des actions. Donc il va falloir qu’Antoine essaye d’avoir ce côté plus tueur pour devenir un leader offensif déterminant. Après, il est là pour aussi défendre, faire jouer les autres et mettre le talent de Depay en valeur. Mais il ne va pas faire la différence à lui tout seul, ce n’est pas son rôle », a indiqué le consultant sur l’antenne de Canal+.