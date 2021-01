Nice pourrait ne pas enregistrer l’arrivée de Mamadou Sakho dans les prochains jours…La raison est très simple !

Depuis quelques heures, et comme annoncé par Nice-Matin, l’OGC Nice était très proche d’obtenir la signature du défenseur Mamadou Sakho. Sauf que le joueur dispose de plusieurs offres sur son bureau pour la suite de sa carrière. Le Français de 30 ans est dans le viseur de West Bromwich Albion selon les informations dévoilées par The Athletic. Pour le moment, le dossier ne semble pas plus avancé qu’à Nice. Le joueur de Crystal Palace devrait décider dans les prochains jours sa future destination.