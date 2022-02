L’ex-N.1 français Cédric Pioline a été nommé mercredi directeur du tournoi ATP Masters 1000 de Paris en remplacement de Guy Forget, a annoncé la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice de l’épreuve.

« Âgé de 52 ans, Cédric Pioline devient le directeur du Rolex Paris Masters pour les trois prochaines éditions du tournoi », indique la FFT dans un

communiqué. « C’est un challenge très excitant qui s’annonce pour moi. Ce tournoi est une référence et a un potentiel immense », déclare Pioline dans le communiqué, se disant « très honoré » d’avoir été choisi pour occuper le poste. Il avait été codirecteur du tournoi indoor parisien de 2003 à 2009, tout en

étant responsable du haut niveau masculin à la FFT de 2007 à 2009. La prochaine édition du Masters 1000 de Paris est prévue du 31 octobre au 6

novembre.

Pioline succède à Forget, qui dirigeait Bercy depuis 2012 mais dont le contrat qui expirait le 31 décembre 2021 n’a pas été reconduit. La FFT avait annoncé le 7 décembre que Forget quittait « ses fonctions de directeur » à la fois de Bercy et de Roland-Garros qu’il dirigeait depuis 2016 et où lui a succédé Amélie Mauresmo. En tant que joueur professionnel de 1989 à 2002, Pioline a remporté cinq titres en simple, dont le Masters 1000 de Monte-Carlo en 2000. En Grand

Chelem, il a atteint la finale de l’US Open en 1993 et celle de Wimbledon en 1997. Il s’est hissé au 5e rang mondial en 2000. Il a également remporté deux Coupes Davis avec la France (1996 et 2001) en tant que joueur avant de devenir capitaine adjoint de l’équipe de France de 2016 à 2018 aux côtés de Yannick Noah.