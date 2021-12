L’Atletico Madrid pédale dans la semoule. Le club s’est en effet encore incliné ce samedi face au FC Séville 1-2, se retrouvant désormais cinquièmes du classement, à 13 points du Real Madrid (1er). Pourtant, Diego Simeone croit en un revirement de situation.

« Quand je suis arrivé, on avait pour habitude d’être à dix points du leader, et maintenant, malheureusement, on est dans cette situation. La responsabilité est mienne, mais je suis sûr qu’on s’en sortira », a déclaré Diego Simeone après la rencontre de ce samedi soir.

L’équipe va devoir vite se ressaisir, puisqu’elle affrontera mardi 22 décembre Grenade, 15e.