A l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Atletico Madrid se rend à Liverpool, mercredi à 21h. Un retour à Anfield qui excite particulièrement l’attaquant colchonero, Luis Suarez.

« C’était incroyable de voir l’ambiance à Anfield, s’est remémoré le buteur uruguayen pour le site de l’UEFA. Regarder les matchs de Premier League était incroyable, tout comme l’opportunité de réaliser l’un de mes rêves, d’être là, de ressentir l’amour des gens dès la première minute. C’est vrai que nous avons eu quelques années où nous n’étions pas là où nous voulions être. Mais ils ont vu mon attitude, et c’est pourquoi il y avait ce rapport, cet amour entre nous. C’était incroyable et cela m’a donné une motivation supplémentaire pour jouer à Anfield », a confié l’attaquant Uruguay. Pour rappel, Luis Suarez a porté le maillot des Reds entre 2011 et 2014.