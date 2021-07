Totalement métamorphosé par son prêt à West Ham, Jesse Lingard ferait partie des priorités de l’Atlético Madrid pour la saison prochaine.

Véritable flop à Manchester United et devenu célèbre pour son bilan de 0 but et 0 passe décisive avec les Red Devils en 2019, Jesse Lingard s’est totalement relancé la saison dernière en prêt à West Ham. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Premier League, il a permis aux Hammers d’accrocher la 6e place du championnat, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Mais avec l’arrivée imminente de Jadon Sancho, son temps de jeu à Manchester United risque encore d’être famélique. Plusieurs clubs sont en concurrence pour s’offrir ses services cet été, dont West Ham et l’Atlético Madrid à en croire les informations du Daily Mail. Champions d’Espagne la saison dernière, les Colchoneros ont déjà recruté l’Argentin Rodrigo De Paul et espèrent boucler prochainement l’échange avec le Barça entre Saul Niguez et Antoine Griezmann. Reste à savoir si Jesse Lingard – évalué à environ 22 millions d’euros – sera intéressé à l’idée de rejoindre les rangs de Diego Simeone la saison prochaine.