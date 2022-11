L’Atletico Madrid affronte ce mardi soir le FC Porto. Mais malheureusement pour les Espagnols, ce match comptera pour du beurre car déjà éliminés de la Ligue des champions. Face à ce constat, l’entraîneur Diego Simeone a répondu aux critiques.

« Aujourd’hui, nous sommes sortis de la Ligue des Champions, ça fait mal, ça me dérange pour la responsabilité que nous avons envers beaucoup de gens (…) dans le club. Mais c’est la réalité et nous ne pouvons pas aller contre cela, (…) je vous invite à être ensemble et à voir si demain nous pouvons exprimer sur le terrain ce que nous ressentons » a déclaré Diego Simeone dans une interview accordée au média Marca.