De retour chez les Colchoneros en toute fin de mercato, Antoine Griezmann est en difficulté depuis le début de la saison. Ce week-end, il n’a rien pu faire pour empêcher la défaite surprenante de son équipe contre le Deportivo Alavès.

Malgré tout, l’attaquant français peut compter sur ses coéquipiers pour le soutenir dans ce début de saison délicat et notamment le milieu de terrain espagnol Koke qui prend sa défense. « Il n’est pas le seul sur le terrain, nous y sommes en équipe. Nous devons tous retrouver notre meilleur niveau, et être concentré pour gagner. Ça m’importe peu qu’il tire peu, qu’il ne marque pas. Il va réussir parce qu’il a la qualité et il a notre confiance. Le cas Antoine ne m’inquiète pas, nous jouons tous ensemble, Antoine n’est pas un sujet. Nous devons être unis, il préfère ne pas marquer mais voir l’équipe gagner, plutôt que marquer mais nous voir perdre. » A-t-il expliqué en conférence de presse ce lundi avant de se rendre en Italie pour défier le Milan AC en Ligue des champions.