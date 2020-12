Défait sur la pelouse du Real Madrid samedi soir, Diego Simeone a assumé pleinement sa responsabilité dans la défaite des Colchoneros.

«L’entraîneur a fait une erreur dans son approche et dans la recherche du match, et à partir de là j’ai essayé d’intervenir avec les trois changements pour m’améliorer en seconde période. La critique est juste et méritée. […] Aujourd’hui on a mal joué, le coach n’a pas eu la lucidité de mieux voir le match et l’équipe n’a pas fait ce qu’on lui demandait» a assumé l’entraîneur des Colchoneros après la défaite face au Real.