Pour le patron de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann fait toujours partie des « trois ou quatre meilleurs joueurs d’Europe ».

Auteur d’une saison en dents de scie, avec 7 buts et 5 passes décisives au compteur, Antoine Griezmann ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Prêté à l’Atlético Madrid par le FC Barcelone, le Français de 31 ans pourrait retrouver définitivement les Colchoneros si Diego Simeone et ses dirigeants acceptent de lever l’option d’achat de 40 millions d’euros. Et à en croire les récentes déclarations d’amour du président de l’Atlético Madrid, Enrique Cerezo, le champion du monde 2018 a de bonnes chances de rester la saison prochaine.

Interrogé dans les colonnes de Marca, le patron du club madrilène a encore encensé Griezmann, qu’il n’hésite pas à placer dans le Top 4 des meilleurs joueurs d’Europe avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Je le considère comme faisant partie des trois ou quatre meilleurs joueurs d’Europe notre Antoine Griezmann. C’est un joueur de l’Atlético, il est sous contrat avec l’Atlético, il va continuer à l’Atlético la saison prochaine. »