Star de l’Atlético Madrid et placé au centre du projet depuis son arrivée en Espagne, João Felix pourrait aller voir ailleurs pendant le mercato.

D’après les informations de AS, l’international portugais ne se sent pas très à son aise dans la capitale espagnole et il aurait du mal avec le management de son coach Diego Simeone. Du coup, les médias locaux évoquent un éventuel départ lors de la prochaine session du mercato estival en 2022 ou pire, dès janvier. Recruté pour un montant de 127 millions d’euros (le record de l’Atlético pour un transfert) en 2019, le joueur n’a depuis jamais semblé évoluer durablement à son meilleur niveau. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne pourrait partir mais son club voudrait tout de même réaliser une plus-value sur la somme dépensée pour le faire signer.

Le journaliste espagnol Carlos Matallanas, assure même que le retour d’Antoine Griezmann a été orchestré pour pousser le jeune portugais vers la sortie. « Tout commence après le match de Mestalla, puisque Jorge Mendes contacte le club pour demander son départ. El Cholo fait revenir Griezmann pour tenter de forcer João Félix à partir. L’Atleti lui a dit que tant qu’il apporte l’argent, ils le laisseront partir. »