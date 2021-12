Blessé face au Real Madrid, Antoine Griezmann manquera au moins les deux prochaines rencontres de Liga.

Touché à la cuisse droite ce dimanche dans le derby madrilène perdu par les Colchoneros (0-2), Antoine Griezmann a subi des tests médicaux ce mardi à la Clínica de la Universidad de Navarra qui ont révélé une lésion musculaire. Le Français va commencer des séances de physiothérapie, un entraînement de rééducation et l’Atlético Madrid attend de voir ses progrès pour connaître la date de son retour.

L’attaquant de 30 ans n’a pas assisté à la séance d’entraînement de ce matin au Metropolitano avec le reste de ses coéquipiers, qui ont commencé à préparer le match de samedi contre Séville, à Sanchez Pizjuán. Griezmann ne sera pas au stade de Séville, et ne sera pas non plus disponible pour Diego Simeone contre Grenade le 22 décembre. D’après la presse espagnole, il ne devrait pas retrouver les terrains avant le début de l’année 2022.