Entré en jeu au milieu de terrain face à Milan, Antoine Griezmann pourrait encore expérimenter ce poste ce week-end face au Barça (samedi, 21h).

Remplaçant au départ, Antoine Griezmann est entré en jeu dans une position assez reculée sur le terrain, en tant que milieu relayeur, ce mardi en Ligue des champions face au Milan AC (2-1). Un choix payant de la part du ‘Cholo’ Simeone puisque le Français a inscrit son premier but de la saison, permettant aux Colchoneros d’égaliser à 6 minutes de la fin du match. En zone mixte après la rencontre, Griezmann a d’ailleurs avoué avoir pris du plaisir à ce nouveau poste. De quoi donner des idées à Diego Simeone avant le choc de la 8e journée de Liga face au FC Barcelone ?

La question a été posée à son entraineur ce vendredi en conférence de presse. Sans détour, Diego Simeone a donné son avis : « Nous le mettons toujours là où il joue normalement. Les footballeurs ont toujours une place privilégiée, là où ils aiment jouer. L’important est où l’équipe a besoin de lui et Antoine et moi n’avons aucun doute sur le fait que peu importe l’endroit où on le mettra, comme l’autre jour en tant que milieu de terrain, il pourra nous être d’une grande aide. »