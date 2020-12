L’attaquant espagnol de l’Atletico Madrid Diego Costa vient de résilier son contrat avec les Colchoneros. Ils quitte la capitale espagnole à l’amiable.

Sur son site officiel, l’Atlético Madrid a annoncé un accord avec l’international espagnol, concernant la rupture de son contrat. « Le joueur hispano-brésilien a sollicité au club son départ pour des raisons personnelles il y a quelques jours et il a signé, ce mardi, la résiliation de son contrat, qui le libère du club », indique le club colchonero. Costa aurait l’intention de rester en Europe durant deux out trois ans, avant de rejoindre des destinations plus exotiques.