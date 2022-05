Ce mercredi soir l’Atletico Madrid a décroché sa place pour la prochaine Ligue des champions grâce à un succès sur la pelouse d’Elche en Liga. Une performance intéressante mais qui ne satisfait pas Antoine Griezmann qui regrette ses performances durant la saison.

Une nouvelle fois muet lors de la rencontre à Elche ce mercredi soir, le Français a souhaité faire son autocritique après une saison décevante avec 8 buts et 5 passes décisives. « Jusqu’à ma blessure, j’étais très bien. Ensuite, j’ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m’entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d’essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n’ai pas marqué de buts et l’équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l’équipe, devant ou en défense. On rentre à la maison très heureux. On veut faire plaisir aux supporters dimanche et bien finir une année compliquée. » Déclare-t-il à la fin du match.

Grizou a donc une belle revanche à prendre et il espère pouvoir aider son équipe à remporter des trophées dès la saison prochaine. Le Français est là pour aider les Colchoneros à redorer leur blason. « Marquer des buts, ça reviendra. J’ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l’assume. (…) Je veux être important et décisif (l’an prochain), ce n’est pas normal de passer autant de matchs sans marquer. (…) Nouveaux joueurs, blessures, élimination en Ligue des champions… Tout s’est passé ainsi et on l’a vu, il y a aussi eu un manque de buts de ma part. Je suis responsable de ces mauvais moments. On va améliorer l’équipe pour l’année prochaine. Ce soir, il faut profiter. » Conclut la star de l’Equipe de France.