Recruté pour 126 millions d’euros lors de l’été 2019, Joao Félix va devoir prouver son prix avec l’Atletico Madrid. Son entraîneur, Diego Simeone, compte sur lui pour cette nouvelle saison.

« Il a montré de belles choses pendant ses deux premières années, d’août à décembre il a fait une très très bonne saison. Il s’est ensuite blessé, et pour un joueur comme lui, c’est difficile. Dribbler, les contacts, c’est bien plus difficile avec une cheville fragile. Il a été courageux. On espère qu’il sera régulier la saison prochaine. Pour le club, c’est clair. On a la force de garder nos joueurs, c’est merveilleux, et on souhaite que le moins de joueurs possible partent », a expliqué le coach argentin pour AS.