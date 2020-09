Le joueur de 31 ans de l’Atlético de Madrid (dont le contrat se termine en 2021) pourrait bien faire ses valises cet été. Selon les informations du quotidien espagnol AS, son agent serait tenté par le PSG.

“Jorge Mendes (son agent NDLR) a passé plusieurs jours à explorer les possibilités pour trouver une équipe du niveau de l’hispano-brésilien. Et de toutes les options existantes, celle qui le convainc le plus est celle du Paris Saint-Germain” rapporte AS.

Toujours selon leurs informations, le PSG étudierait pour sa part “la possibilité de recruter Diego Costa.” Néanmoins, le club de la capitale ne disposerait pas du budget nécessaire pour s’offrir l’attaquant et “devrait vendre pour lui faire une place.“