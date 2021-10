Luis Suarez s’est fait remarquer. Le joueur de l’Atletico Madrid n’a en effet pas célébré après son but face au FC Barcelone (2-0), ce samedi, en Liga, mais a tout de même mimé un coup de téléphone, ce qui a été analysé comme pique envers Ronald Koeman. Mais qu’en est-il vraiment ? Le principal concerné a répondu.

« Je savais que je n’allais pas célébrer, par respect, pour l’affection, pour être avec les fans du Barça par rapport à la situation actuelle et la période connue par mes collègues et les supporters. Mon geste ? Pour que les gens sachent que j’ai le même numéro et que j’utilise toujours le téléphone… Koeman ? Non, non… J’avais prévu cela avec mes enfants, c’était une blague que j’allais faire », a déclaré Suarez.