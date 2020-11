Ce week-end, c’est match ! L’Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone pour la dixième journée de Liga. En forme, les hommes de Diego Simeone font face à plus de 10 ans de disette face aux Blaugranas à domicile en championnat. Alors samedi, est-ce que ce sera enfin la bonne « suarez » (à prononcer phonétiquement pour comprendre le jeu de mot) ?

C’était en 2010. L’Atlético de Forlan, Simao et Reyes faisait craquer le FC Barcelone dans un Vicente Calderon plein aux as. Comme le temps passe vite. Depuis, les Colchoneros ne savent plus ce que ça fait de battre les Catalans à domicile pour la Liga. Diego Simeone n’a tout simplement jamais battu le Barça en championnat, il est temps que ça change.

Le match du week-end

Alors ce samedi à 21h, tous les regards vont être tournés vers la capitale espagnole dans le cadre de la dixième journée de Liga. Le vieux Vicente a laissé sa place au tout jeune Wanda Metropolitano, le vieux Forlan, au tout jeune Joao Felix, et le tout jeune Messi, au vieux Lionel. Comme quoi, tout change, mais rien ne change vraiment au fond.

Quoi qu’il en soit, les bandits veulent en découdre. Invaincus en championnat, deuxième meilleure attaque, meilleure défense, mais surtout un jeu offensif. Joyeux. Beau. Eh oui, on parle toujours de l’Atlético. Transformés par la forme étincelante de leur joyau portugais, les hommes de Simeone sont métamorphosés par Joao Felix. L’explosion de Marcos Llorente n’y est pas pour rien non plus. Dans une forme olympique même. Juste avant le break des sélections, les Colchoneros avaient giflé Cadix 4-0, le tout avec presque 70% de possession… C’est le Barça en fait.

Bien tenté. Mais de leur coté, les hommes de Ronald Koeman sont dans le dur. Huitièmes de Liga (avec 2 matchs en retard) ils réalisent un début de saison, pour le moins poussif. Trop inconstants, trop irréguliers, mais néanmoins remplis de talent. Lionel Messi on ne le présente plus, et ce n’est pas loin d’etre le cas d’Ansu Fati aussi. Le jeune Espagnol était sur une série impressionnante quand le 8 novembre, face au Betis, une blessure au ménisque est venu le cueillir à froid.

Pas de Suarez, positif au coronavirus…

Malheureusement pour le spectacle, les deux écuries font face à pas mal de forfaits. En plus de Fati et Coutinho, Sergio Busquets ne sera pas non plus de la partie. Côté Atlético, la liste est très, mais alors très longue. Diego Costa, Hector Herrera, Yannick Carrasco, Sime Vrsaljko, Lucas Torreira, Stefan Savic et surtout Luis Suarez. Donc pas de retour face au FC Barcelone pour el Pistolero, positif au Covid-19, il ne sera pas remis à temps.

En somme, nous avons ici deux équipes très proches en terme de niveau. Et de plus en plus proches face à la vision du jeu, ce qui est pour le moins étonnant. Mais il y a toujours un facteur que personne n’est en mesure de prévoir. Lionel Messi. Lors de ses 20 derniers matchs contre les Colchoneros, le petit Argentin a marqué 19 buts. Imprévisible. Et pour remplacer Busquets, Koeman devrait titulariser Miralem Pjanic. De son coté, Diego Simeone pourrait titulariser pour la première fois l’ancien monégasque Geoffrey Kondogbia.

Le compos probables :

Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Saúl, Kondogbia; Correa, Llorente, Koke; Joao Félix

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann