Pour la saison à venir de Premier League, Aston Villa arborera un nouveau logo choisi par les fans.

En quête d’une nouvelle identité visuelle, Aston Villa a trouvé un nouveau logo pour la saison 2022/23 avec l’aide de ses supporters. Grâce à une série de sondages le club de Birmingham a créé un nouvel écusson, dévoilé ce jeudi sur les réseaux sociaux.

« L’écusson actuel restera en place jusqu’à la fin de la saison 2022/23, et le nouvel écusson le remplacera officiellement à partir de la saison 2023/24, y compris sur les kits de la saison prochaine, qui sortiront l’été prochain. La refonte de l’écusson sera également prise en compte dans l’évolution du reste de notre identité visuelle. Tout au long de cet important processus de conception de l’écusson, nous avons écouté l’avis de nos fans. Comme toujours, vous nous avez fait honneur en jouant votre rôle. Nous tenons à remercier tous les fans qui ont répondu à l’enquête initiale et ceux qui sont venus à nos groupes de discussion approfondis ; et bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé au vote final, qui a établi un nouveau record de participation des fans de Villa à une enquête du Club », précise Aston Villa dans son communiqué officiel.