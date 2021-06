Dans une interview accordée à Radio Scoop, Abdel Bouhazama, entraîneur des U19 de l’ASSE de 2007 à 2013, s’est confié sur Kurt Zouma.

« Je garde que des bons souvenirs de lui. Il était fait pour le très haut niveau. Après, ça serait facile de dire aujourd’hui qu’on pensait qu’il allait atteindre ce niveau là. La question était de savoir quel était son plafond de verre. Le retrouver à l’Euro et récent vainqueur de la Ligue des Champions, c’est une réponse et c’est en adéquation avec son potentiel décelé à l’ASSE. Il avait quand même quelques prérequis. Déjà, quand on voit la montagne que c’était, il culminait à presque 1,90 m alors qu’il faisait tout bébé avec son visage de poupon. Mais sur le terrain, c’était une autre histoire, il nous bluffait », a indiqué l’ancien coach des U19.

Et d’ajouter : « Ce qui lui manque pour s’imposer en équipe de France ? C’est de jouer ! Il a une petite inexpérience sur le plan international. Mais si demain, il y a une blessure ou une suspension, qu’il joue, je pense sincèrement qu’il ne sortira plus du 11 ! Et puis n’oublions pas qu’il est jeune. Et si les Bleus jouent avec une défense à trois centraux, il peut être très complémentaire de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Je croise tous mes doigts pour qu’il puisse disputer des rencontres importantes avec les Bleus à l’Euro. »