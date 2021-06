L’AS Saint-Etienne annonce officiellement la prolongation de contrat de son jeune latéral droit de 22 ans, Yvann Maçon dont la durée n’a pas filtré.

Malgré sa grave blessure au genou, les verts réitèrent leur confiance à Yvann Maçon. Ce dernier a réagit sur le site officiel du club : « Je suis très touché par cette grande marque de confiance. Je suis d’autant plus reconnaissant envers le club que j’ai connu une grave blessure. J’ai beaucoup appris de cette épreuve. Je me dis que c’est un mal pour un bien. J’essaie de ne pas me projeter sur cette nouvelle saison, je veux avancer étape par étape. Les joueurs sont de retour à l’Etrat depuis ce matin afin de préparer la prochaine saison.