Jonatan MacHardy, consultant RMC, a évoqué le cas de Wesley Fofana à l’ASSE. Pour lui, le jeune milieu de terrain stéphanois a affiché un fort caractère pour défendre sa famille et son avenir.

“Il y a des joueurs qui sont jeunes et qui manquent d’expérience à Saint-Etienne mais ils ont beaucoup de talent. Le premier que je vais mettre en avant, c’est Fofana. Il a vécu une semaine très compliquée. Il a fait son match. Il a une belle qualité de relance et un bon sens du placement. Je sais pourquoi des clubs sont capables de mettre entre 25 et 30 millions d’euros sur lui. Faire un match comme ça après tout ce qu’il a vécu cette semaine, franchement chapeau”, a indiqué le consultant de l’After Foot sur RMC.