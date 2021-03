Buteur la semaine dernière face au SCO d’Angers, Wahbi Khazri est en forme avec les Verts. Pour le consultant de But!, Denis Balbir, le joueur peut devenir le sauveur de l’ASSE dans cette fin de saison.

“Face au SCO, on a vu une ASSE appliquée et sérieuse. Ce qu’on ne voit malheureusement que trop rarement à Geoffroy-Guichard sur le match qui précède ou celui qui suit. Je n’explique pas les difficultés des Verts à domicile cette saison. Si j’avais mon idée sur la question, j’appellerais Claude Puel pour lui donner la solution. C’est assez difficile à comprendre. Peut-être que cette équipe stéphanoise n’est pas suffisamment armée pour faire le jeu”, a indiqué le consultant de But!.

Avant d’ajouter : “À Angers, Saint-Etienne a pu compter sur un bon Wahbi Khazri, buteur. Peut-il être le facteur X de la course au maintien ? Quand on a des joueurs avec du talent et du vécu, on ne peut qu’être plus rassuré pour mener à bien ce type de bataille. Khazri, il a été très critiqué cette saison. Il n’a pas tout fait bien. Il s’énerve facilement et prend trop de cartons à mon goût. Mais il n’a pas non plus tout fait mal. L’intérêt général de l’équipe doit passer au dessus de toutes les polémiques passées. Je ne vais pas non plus faire de Khazri le ‘Zorro’ de la fin de saison de l’ASSE mais je pense qu’il peut être important dans cette période compliquée. Pour moi, il s’agit toujours de l’un des leaders de cette équipe. À lui de le montrer sur la durée.”