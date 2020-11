Aujourd’hui aux commandes de l’équipe de l’AS Saint-Etienne Claude Puel compte bien s’inscrire dans la durée dans le Forez. Si l’ancien coach de Lyon ou encore de Nice possède la confiance de ses dirigeants, cela n’a pas vraiment été le cas pour un certain Oscar Garcia passé sur le banc stéphanois il y a quelques saisons.

En échec total avec les verts et rester au final du 15 juin au 15 novembre 2017 sur le banc, le technicien espagnol se rappel au bon souvenir. Ce lundi, il a été limogé du club du Celta Vigo après avoir rejoint l’actuel 17e de la Liga en 2019. Tout comme à Saint-Etienne et ensuite à l’Olympiakos (13 matchs), Il n’aura jamais réussi à trouver sa place dans l’équipe de Galice.

Son bilan du début de saison est plus que compliqué avec 1 victoire, 4 nuls et 4 défaites en 9 matchs de championnat. Résultat des courses, le Celta Vigo possède la deuxième plus mauvaise défense (15 buts), mais aussi la pire attaque du championnat d’Espagne avec 6 petits buts inscrits.