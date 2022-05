En 2023, une statue de Roger Rocher et Robert Herbin sera érigée devant Geoffroy-Guichard.

La grande période de l’AS Saint-Étienne mise en lumière ! Une statue géante de l’ancien président Roger Rocher et de son ancien entraîneur Robert Hernin sera érigée sur le parvis de Geoffroy-Guichard en 2023. L’œuvre sera financée par le club stéphanois et la ville de Saint-Étienne. Roger Rocher a été Président de l’ASSE de 1961 à 1982, il a remporté 9 titres de champion avec les Verts. De son coté, Robert Herbin a gagné 10 titres de champion, 6 comme joueur et quatre comme entraîneurs.