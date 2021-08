Christophe Josse, commentateur pour BeIn Sports, est très optimiste pour la saison de l’ASSE.

« Je ne sais pas trop. J’espère que ça va fonctionner, mais il y a encore beaucoup de jeunesse. J’espère que ça ne sera pas trop la politique du « tout jeune », car c’est risqué. Mais compte tenu de la fin de saison dernière, une place dans la première partie de tableau est envisageable. C’était assez encourageant. Il faut espérer voir des cadres en forme, pas trop de blessures, que le vestiaire soit sain. On ne part pas sur des certitudes. Il faut effacer les inconnus pour éviter un accident. Mais je suis plus optimiste que l’an dernier », a indiqué Christophe Josse dans But!.