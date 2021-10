Triste lanterne rouge de notre championnat, l’AS Saint-Etienne est dans le flou concernant son propre avenir. Les Verts vivent de véritables bouleversements avec des changements à la tête du club et un entraîneur sur un siège éjectable. Pressenti pour prendre la succession de Claude Puel, David Guion s’éloigne du Stade Geoffroy-Guichard.

Les mauvais résultats s’enchaînent à Saint-Etienne et l’avenir de Claude Puel à la tête de l’effectif est plus flou que jamais et la moindre nouvelle contre-performance pourrait lui être fatale. Un successeur s’avance et est annoncé comme le grand favori : David Guion. L’Equipe affirme que l’ancien technicien du Stade de Reims a été proposé par Philippe Lyonnet, ancien directeur de la communication des Verts. Pourtant, l’ex dirigeant stéphanois dément, et le rumeur bat de l’aile : « Je n’ai jamais milité pour la venue de David Guion à Saint-Étienne. J’ai un profond respect pour le travail de Claude Puel et jamais je ne me permettrais de soumettre la candidature d’un entraîneur à l’ASSE. Ce n’est ni dans mes valeurs, ni dans mon domaine de compétences« , a déclaré Philippe Lyonnet dans l’Equipe.

Une nouvelle mitigée pour les supporters des Verts qui aurait pu espérer un électrochoc avec ce changement à la tête de l’effectif stéphanois. D’autant plus que David Guion est habitué a faire éclore des jeunes dans un contexte délicat, ce qui colle parfaitement aux récentes difficultés entrevues par l’ASSE.