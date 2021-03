Denis Balbir, consultant pour But!, ne comprend pas le projet des Verts et se dit très inquiet pour l’avenir du club.

« L’ASSE ne peut pas se contenter d’une ambition de maintien tous les ans. Les supporters ne l’accepteraient pas. Par rapport au nom du club, à son passé, personne ne peut vraiment se résoudre à ça. Maintenant, sans argent et sans équipe, difficile d’avoir de l’ambition. Un problème très important se dessine si les dirigeants ne parviennent pas à abaisser le déficit par d’autres moyens. Ce ne sera pas simple. On ne trouve pas 35 M€ en creusant dans son jardin. Maintenant il faut tout faire pour préserver le projet et bâtir une équipe autour des meilleurs jeunes. A terme, j’ai peur que l’ASSE ne devienne une usine de ventes de jeunes et ne cherche plus à avoir une quelconque ambition », a indiqué Denis Balbir dans But!.