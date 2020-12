Saint-Etienne a ramené le point du nul de son déplacement à Dijon (0-0), dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1. Un résultat terne qui semble pourtant satisfaire Claude Puel et ses joueurs.

« On repart frustrés. On aurait pu prendre 3 points avec plus de conviction et de meilleurs déplacements. Mais l’état d’esprit est là. Quand on resserre les lignes, comme ce soir, on récupère plus de ballons », analyse Claude Puel, manifestement plutôt apaisé par ce point. Même son de cloche du côté d’Harold Moukoudi qui voit du positif dans ce match et invite le groupe à « continuer à garder cet état d’esprit et ces convictions qu’on a dans le jeu ». Si vous le dîtes…

