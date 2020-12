L’ASSE traverse une situation très instable depuis plusieurs semaines en championnat et ce mois de décembre pourrait être décisif pour les Verts en Ligue 1. L’avenir de Claude Puel à la trêve de décembre sera surement évoqué en interne.

« Les anciens ont répondu présents. On sait que Claude Puel nous fait une cure de jeunisme depuis des semaines et des semaines et notamment depuis le début de la saison. On retiendra l’envie et la performance de Khazri. Le match de Debuchy, qui lui n’est pas écarté par Puel mais qui a fait preuve de valeurs incroyables contre Lille. On notera aussi la bonne rentrée de Boudebouz. On soulignera l’envie de Romain Hamouma et de certains jeunes aussi. L’avenir est un match capital à Dijon. Ils doivent gagner en Bourgogne pour creuser l’écart. On attend une réaction. Le mois de décembre est crucial pour les Verts », a indiqué Benjamin Danet dans But!.