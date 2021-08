Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, est revenu sur le mercato des Verts cet été…très calme…

« C’est calme partout le mercato, sauf les clubs qui ont de gros moyens financiers. Il est comme je l’ai annoncé, il n’y a pas de surprise. Depuis le début, nous essayons de ramener l’ASSE à des choses plus vertueuses, vers une masse salariale plus raisonnable. Ça veut dire faire de gros efforts sur l’aspect financier. On regarde sur le marché les opportunités, comme Maçon, Neyou, des joueurs méconnus, qui passent entre les mailles mais qui nous semblent avoir un potentiel. Nous ne pouvons pas être actifs sur le marché des transferts, à cause de la pandémie, du problème avec les diffuseurs, ce sont des choses qu’on essaie d’affronter », a indiqué le coach des Verts.